Arrêté pour l'assassinat du jeune américain: Amadel Kâ se fracasse la tête et meurt en tentant de... Arrêté pour l'assassinat du jeune américain Mouhamed Cissé à Kaolack, Amadel Kâ se fracasse la tête et meurt en tentant de s'évader de la prison.

Mardi 26 Janvier 2021

Après plusieurs mois en prison, Amadel Kâ avait décidé de s'évader, mais mal lui en prit. Après avoir réussi à déjouer la vigilance des gardes, il a escaladé le mur, mais s'est fait repérer au dernier moment.



Sommé de descendre, il refuse et se jette dans le vide, la tête en premier.



La chute lui sera fatale car il se tue sur le coup.



