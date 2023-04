Arrêtés par un agent pour avoir emprunté un sens interdit : Deux étudiants se bagarrent avec le flic Ahmed Adar Mohamed et Abakar Alamine ont été jugés vendredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour outrage et violence à agent.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Après une vive altercation avec les policiers, Ahmed Adar Mohamed et son ami Abakar Alamine se sont retrouvés à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivis pour violence et outrage à agent, ils ont contesté les faits.



Les amis, qui comptaient se rendre à la gare routière de Colobane, ont emprunté un sens interdit. L’agent leur a réclamé les documents du véhicule. Mais au cours de leur échange, la tension est montée d’un cran. S’en est suivie une bagarre entre le flic et les deux individus.



Devant les magistrats, Abakar Alamine raconte que le policier lui a réclamé de l’argent sur place. Face à son refus, celui-ci a décidé, dit-il, de durcir la sanction. ‘’Je lui ai dit que je ne vais payer qu’à la police. Il a pris ma valise avant de m’asséner une gifle. Il m’a même mordu. Après m’avoir tabassé, il s’en est pris à mon ami’’, raconte-t-il Ahmed Adar



Mohamed corrobore les déclarations de son ami et soutient que le policier l’a attaqué, puisqu’il est intervenu lorsqu’il malmenait son copain. A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité la relaxe pure et simple.



‘’Parce que mon client a refusé de payer sur place, le policier s’est énervé. Il faut le dire. Le procès-verbal d’enquête a été monté de toute pièce’’, a tonné la robe noire.



Après avoir ordonné la relaxe d’Ahmed Adar Mohamed, le juge a reconnu Abakar Alamine coupable des chefs qui lui sont reprochés. Il a écopé d’une peine de prison de 2 mois assortis du sursis

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook