Arrêtés pour extraction illicite d’or : les trois Chinois ont été condamnés

Ils ont comparu jeudi dernier devant la barre du tribunal de Kédougou pour exploitation illicite de minerais. Les trois ressortissants chinois ont été condamnés à six mois de prison ferme. En outre, le tribunal a ordonné la saisie de tout le matériel retrouvé sur le site, renseigne libération.



La Direction générale des mines a indiqué que Tianji investments group avait été effectivement autorisé à prospecter de l'or dans la zone de Samécouta sur un périmètre bien délimité dans la commune de Dimboli.

Toutefois, dans le cadre de leurs activités de surveillance minière et environnementale, une mission conjointe du Service régional des mines et de la géologie de Kédougou et la Division régionale de l'Environnement s'est rendue le lundi 21 février, aux abords du lit majeur du fleuve Gambie.



Sur les lieux, ils ont constaté la présence des mis en cause. Après interpellation et vérification, ils ont constaté que les mis en cause pratiquaient une activité d’extraction minière non autorisée.

