Arrêtez cette polémique d’argent qui entache notre belle victoire à la Can ! (Cheikh Yérim Seck) Alors que les bruits des coups de canon s’estompent à peine après que Kalidou Koulibaly a soulevé ce trophée continental que le Sénégal attendait depuis l’indépendance, une vilaine polémique a éclaté autour des primes exceptionnelles et des terrains offerts aux lions et à leur encadrement par le président de la République.



Quel gâchis ! Quelle faute de contexte ! Quelle erreur d’appréciation !

Alors que tous les regards sont tournés vers notre pays, et que les projecteurs braqués sur le Sénégal nous offrent une opportunité extraordinaire pour exhiber ce qu’il y a de mieux dans notre pays, nous nous laissons engluer dans des polémiques sur les thèmes vulgaires de l’argent et des terrains !

Quelle erreur de goût ! Quelle aberration de reléguer la symbolique de cette victoire derrière des préoccupations matérielles !

Quand comprendra-t-on dans ce pays que le symbolique est plus important que le matériel ?

Quand saura-t-on au Sénégal observer des répits de grâce, j’allais dire de décence, dans l’intérêt du pays ?

Quand se dira-t-on dans ce pays que le prestige du Sénégal vaut qu’on taise certaines mesquineries ?

Que signifient 50 millions et 2 terrains par joueur et membre d’encadrement, au regard de l’impact considérable de cette victoire à la Can sur l’image et la renommée de notre pays ?

On peut même trouver très peu généreuse cette récompense qui reflète la sobriété du président de la République…

D’où Guy Marius Sagna, une identité remarquable dans la démocratie sénégalaise, tire-t-il l’idée que Macky Sall, patron du ministre des Finances, lui-même supérieur hiérarchique du directeur des domaines, a besoin de passer par des terrains attribués à des joueurs pour se livrer à ce qu’il appelle de la prédation foncière ?

Autant le débat est sain, autant la polémique est malsaine, et autant le polémisme est destructeur.

Il faut que les polémistes, par charité, laissent pour une fois les Sénégalais, si durement éprouvés par un quotidien douloureux, savourer ce moment de bonheur.

Il faut que les individus rabat-joie, de grâce, laissent pour une fois le Sénégal briller de mille feux sous les projecteurs du monde entier.

Il faut, par la grâce de Dieu, qu’ils arrêtent cette polémique d’argent qui entache notre belle victoire à la Can !





