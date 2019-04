Arrivée de Macky Sall au "Daaka" de Médina Gounass

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 16:04

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé au moment où ces lignes sont écrites, à Médina Gounass dans le département de Vélingara (Kolda). Le chef de l’Etat doit assister à la clôture du « Daaka », une retraite spirituelle qui regroupe des milliers de fidèles musulmans. Le Président Sall est accompagné de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur Aly Ngouille, de Sidy Kaba, ministre des forces Armées et de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. Les ministres Mamadou Talla de l’Education et Moussa Baldé de l’Agriculture et le frère du chef de l’Etat Aliou Sall, maire de Guédiawaye et Directeur de la Caisse des dépôts et Consignations (Cdc) ont également fait le déplacement.



