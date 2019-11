Arrivée de la dépouille de Colette Senghor : La cérémonie funéraire se tient aujourd’hui

La dépouille de Colette Senghor, la veuve du premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor, est arrivée hier à Dakar dans la soirée. Plusieurs autorités ont effectué le déplacement à l’Aéroport International Blaise Diagne pour l’accueillir. Parmi elles, il y avait le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse ancien collaborateur du président poète, la patronne du Parti socialiste et nouvelle présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, le ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne. L’avocat Me Boucounta Diallo qui a grandi sous l’ombre de Senghor était aussi à l’Aibd en plus de la famille de Senghor. Selon le quotidien L’As, la dépouille de Colette Senghor a été déposée à l’hôpital Principal de Dakar où se tient aujourd’hui une cérémonie funéraire.

Une messe de requiem sera dite jeudi à 15h 30, à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar suivie de l’inhumation au cimetière catholique de Bel Air.



