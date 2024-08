Arrondissement de Saldé : « Mystiquement» armés, des voleurs emportent bijoux en or, portables, argent… Dans plusieurs villages de l’arrondissement de Saldé, des malfaiteurs ont fini de dicter leur loi. La facilité avec laquelle ils dérobent de fortes sommes d’argent, des portables, des bijoux et colliers en or, les populations soutiennent qu’ils sont «armés mystiquement». Face à cette psychose, elles réclament protection et sécurité.

La recrudescence des vols hante le sommeil des populations de Saldé, Wassétacké et celles de Barobé Diackel. Dans cette partie de l’île à morphil, ce sont des voleurs qui ont fini de dicter leur loi. Ces derniers, souvent à bord de charrette ou souvent à motos, ont emporté des bijoux en or et d’importantes sommes d’argent, jeudi dernier, à Barobé Diakel. Ce, au moment où la famille visitée célébrait le mariage d’une de ses filles. C’est au réveil que les victimes se rendront compte de la disparition de leur trésor.



D'après Walf.net, au village de Saldé, chef-lieu d’arrondissement, les malfrats ont profité d’une veillée religieuse (maouloud), pour s’introduire dans le domicile d’un notable, Racine Kane. Les malfaiteurs qui ont fouillé toutes les chambres, ont volé des portables et des sommes d’argent. Non loin du domicile de la famille Kane, ils ont pu visiter le domicile d’un agent de multiservice. Les voleurs ont détruit le grillage qui servait de clôture de la maison de ce dernier, avant d’emporter ses biens et le portable dont il se servait pour faire ses opérations financières.



Non loin de là, ils fonceront directement chez la famille Bâ à la sortie du village. Le maître des lieux qui avait un sommeil léger a entendu un bruit, contrairement aux autres, et a fait fuir les voleurs qui tentaient de pénétrer dans les chambres, en poussant des cris. Alertés, quelques jeunes du village sont partis à leur recherche.



Selon certaines sources dignes de bonne foi, ces voleurs seraient bien accompagnés des jeunes qui sont issus de la zone, qui connaissent bien les lieux ciblés et servent de guide à ces malfaiteurs. De véritables professionnels en la matière, selon les confidences de nombreuses victimes. A en croire toujours nos interlocuteurs, la facilité avec laquelle ces bandits de grands chemins commettent leurs forfaits, ils ne peuvent être armés que mystiquement.



Ce phénomène très récurrent dans la zone a fini de créer la psychose chez les populations. Ces dernières qui ont porté plainte contre X, invitent les autorités à plus de sécurité. Car, au vu de ce qui se passe présentement, les populations ont peur pour leur survie. Elles redoutent ces malfrats qui sont souvent armés. Et le pire pourrait se produire si les dispositions sécuritaires ne sont pas prises à temps.



A la veille de Tabaski, beaucoup de têtes de bétail et des sommes d’argent ont été volés chez les populations des villages de Dioudé Diabé et de Thioubalel. Même un policier qui avait acheté son mouton de Tabaski au niveau de la première localité n’a pas été épargné par les voleurs. Ce phénomène de banditisme, selon certains témoignages, est lié à la proximité des populations sénégalaises avec celles mauritaniennes. Ce qui fait dire aux insulaires que les auteurs de ces actes peuvent venir de l’autre rive du fleuve. Parce qu’ils n’hésitent pas à traverser avec la complicité des villageois.



