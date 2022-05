Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Arsène Wenger vote positif : «Sadio Mané Ballon d’or ? Je dirais oui» Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 10:34 | | 0 commentaire(s)| C’est le bon moment pour parler du ballon d’or ! Actuellement, c’est Karim Benzema qui est sur toutes les lèvres. Le français fait une saison incroyable avec le Real Madrid et a déjà remporté la Liga. Mais pour Arsène Wenger, Sadio Mané mérite autant les honneurs.

Interrogé sur beIN Sports, l’ancien manager d’Arsenal, Wenger a dressé une louange pour le Sénégalais. Sadio Mané a déjà remporté la Can avec son pays et s’est qualifié pour la Coupe du monde.



Mieux, il pourrait remporter encore quatre trophées avec Liverpool cette saison et affiche une très grande forme en ce moment. «Sadio Mané était un personnage très exceptionnel, le ballon d’or ? Je dirais oui parce que c’est un battant et un joueur très efficace. Il n’a peur de personne et, en ce moment, on peut dire qu’il a beaucoup de mérite», a-t-il déclaré.



Depuis quelque temps, Sadio Mané s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et il ne fait aucun doute qu’il mérite plus de reconnaissances qu’il n’en reçoit actuellement.



De toute évidence, l’enfant de Bambali a son mot à dire concernant le ballon d’or. Pour la première fois depuis plusieurs années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne font pas partie des favoris. Les deux superstars pourraient même être pri¬vées du podium du ballon d’or 2022.

