Art-Culture-Nouvelle production «Yeufi Doff» : Baye Mass dénonce les tensions sociopolitiques

«Sénégal dafa bari yeufi doff (affaire de fou)». Tel est le premier couplet de la nouvelle chanson de l’artiste Baye Mass. En 3 minutes, Massamba Wade à l’état civil, se penche sur les tensions sociopolitiques qui ont failli mettre le pays dans un chao, ces dernières semaines. Ainsi, il indexe tout le monde pour ne pas dire qu’il fait le procès de toute la population.



Avec sa petite voix innocente empreinte d’émotion, au son de la guitare solo, l’enfant de Thiaroye-sur-Mer lance un message fort et poignant. Il dénonce une perte des valeurs au Sénégal, traduite par les récents événements qui ont secoué le pays.



«Les études, la société, l’économie sont reléguées au second plan. Alors que les détails, les batailles et les affaires de fou sont exhibés comme des trophées (…). Vous ne méritez pas que je vive dans votre pays. Je dois déménager pour aller vivre dans les airs…», chante-t-il, avant d’enchainer : «Ceux qui ne connaissent rien, les immatures sont mis au-devant de la scène. Des filles, sont obnubilées par les téléphones de marque. Les billets de banque, le volet (drogue), entre autres, sont le préféré des jeunes hommes.»



Interpellation de la société



Dans un autre refrain, l’auteur de «Sant Yalla» interpelle les journalistes, les chanteurs, ainsi que les leaders politiques, les enseignants et même les citoyens lambda pour un meilleur devenir du Sénégal. En tant que jeune, Baye Mass conscientise également la jeunesse et l’appelle à être plus responsable.



Car, estime-t-il, «il est temps de revoir les choses et de mettre du sérieux dans ce que nous faisons». Ce, tout en évitant de donner la primauté aux affaires inutiles, voire aux futilités comme la prostitution, l’alcool, la drogue, la corruption, le manque de respect, etc. Dans le morceau «Yeufi doff», l’artiste constate qu’au Sénégal, «la médiocrité prime sur l’excellence».



Pointant un doigt accusateur, il indique que les politiciens doivent revoir leur manière de faire avec la population. Parce que, dénonce l’artiste, il y a un manque de considération à l’égard du peuple qui est toujours victime des manœuvres politiques. Dans un style afrobeat, la chanson sortie avant-hier est déjà disponible sur toutes les plateformes digitales, caracole en tête du box-office.



Message à la classe politique

Baye Mass est en effet plébiscité par les internautes avec des messages positifs. «Nous avons besoin de ce genre d’artistes dont la musique participe à l’éveil des consciences», lit-on dans les commentaires. Ainsi, un internaute taquin au nom original de Cœur d’or se lâche :



«La musique est posée, le message clair. Et ce n’est pas une production kleenex». En tout état de cause, il est clair que Baye Mass a lancé un message fort à toute la classe politique pour ne pas plonger le pays dans le chaos et pour «un sens des priorités».

Bes Bi