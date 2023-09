Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso interdits en France : La réaction de Youssou Ndour et celle du ministère français de la culture Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| En milieu de semaine dernière, une information signalant qu’il est interdit aux acteurs de la culture d'inviter des artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso avait crée une vague de colère. Dans cette lancée, la réaction de la star internationale sénégalaise, Youssou Ndour n’avait pas tardé…



Après publication d’une interdiction des prestation des artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso, la colère des acteurs culturels avait éclaté :



"Cette interdiction totale concernant trois pays traversés par des crises en effet très graves n'a évidemment aucun sens d'un point de vue artistique et constitue une erreur majeure d'un point de vue politique. C'est tout le contraire qu'il convient de faire", a cinglé le Syndeac dans un communiqué.



"Cette politique de l'interdiction de la circulation des artistes et de leurs œuvres n'a jamais prévalu dans aucune autre crise internationale, des plus récentes avec la Russie, aux plus anciennes et durables, avec la Chine", a-t-il ajouté. Propos relayés par « La Dépêche »



Dans un tweet, Youssou Ndour avait clairement exprimé que « Si des mesures visant à bannir les artistes originaires de certains pays du Sahel sont appliquées, sachez que vous devrez l'appliquer à tous les artistes Africains. Vous le faites à toute l'Afrique car nous sommes Un Continent Et Indivisibles »



Mais aux dernières nouvelles, lLe ministère français de la culture a réagi à ces rumeurs selon lesquelles les artistes nigériens, maliens et burkinabè sont persona non grata en France. A travers un communiqué, Paris a apporté un démenti et fait des clarifications.





