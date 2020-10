Artistes et acteurs culturels de Guédiawaye: « La culture ne fait pas partie des priorités du Maire Aliou Sall » La loi du 22 mars 2016 faisait de la culture une compétence transférée, l’acte 3 de la décentralisation est venue renforcée cela. Sur ce, la culture doit par cette occasion attirer l’attention des autorités locales pour une meilleure prise en compte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’arrivée d’Aliou Sall à la tête de la ville de Guédiawaye, accuse-t-on, à travers un communiqué des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye, la culture ne fait pas partie de ses priorités. Le réflexe qu’il avait eu avant les élections en discutant avec les acteurs culturels, tout comme ses nombreuses promesses pour faire de Guédiawaye une ville culturelle ne s’est jamais matérialisé.



Certes, reconnaissent-ils, il a mis en place un bureau chargé de la culture. Mais, n’accorde-t-il-même une importance à ce bureau ? « C’est la énième fois que nous envoyons des correspondances ou faisons des actions pour attirer son attention sur la gestion de la culture dans la ville. La gestion de la culture par Aliou Sall à Guédiawaye est entachée d’irrégularités et de détournements d’objectifs. Nos nombreux questionnements et interrogations restent toujours sans réponse. Nous demandons à ce que la lumière soit faite les subventions de 2017 distribuées n’importe comment. Qu’en est-il aussi des 16 millions de 2018 attribués par le Conseil Municipal aux activités culturelles », interpellent-ils.



D’après le coordonnateur des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye, Papa Meissa Gueye a considéré que depuis le 23 juin 2018, le maire Aliou Sall avait convié la presse et certains acteurs culturels à une conférence de presse pour lancer officiellement le Festival International de Guédiawaye « cultures et musiques ethniques » pour les 06 et 07 octobre 2018.



Des années se sont passées et il n’y a pas eu l’ombre d’un festival, encore moins d’informations, liées à l’annulation ou au report de cette manifestation. Qu’en-t-il aussi des fonds qui étaient déjà dégagés pour cet évènement ?



Voilà autant de raisons qui les poussent à organiser un sit-in ce mardi 13 octobre 2020 devant les grilles de la Mairie de ville de Guédiawaye pour dénoncer la gestion abracadabrante, incohérente et hasardeuse de Aliou Sall en matière de culture.





