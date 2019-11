Artp : Daniel Goumalo Seck et Ndongo Diaw devant le chambre de discipline financière, ce jeudi Daniel Goumalo Seck et de Ndongo Diaw, deux anciens Directeurs de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp), étaient devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes, ce jeudi 7. Ils sont poursuivis pour délits financiers dans le scandale de 10 milliards à l'Artp selon un rapport de l’Ige, entre 2005 et 2012. Ndongo Diao est accusé de passation de marchés sans publicité, alors que Goumalo Seck est accusé d'avoir passé 7 marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve.

