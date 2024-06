Ascenseurs en panne: L’enfer des résidents de la cité Addoha

Construite par des promoteurs marocains dans l’ancienne gare routière « Pompiers », la cité Addoha est devenue un enfer pour les résidents.



Pour cause, souligne "Le Témoin", les ascenseurs des immeubles sont hors d’usage depuis plusieurs mois, nous informe-t-on. Etant donné qu’il s’agit d’immeubles de plus de 10 étages, les personnes âgées ou handicapées habitant les derniers niveaux, sont obligées d’affronter les escaliers, marche après marche. Et de façon épouvantable !



Joint par « Le Témoin » quotidien, un résident s’explique : « Les bailleurs et promoteurs marocains de la cité Addoha, ne respectent pas les résidents sénégalais que nous sommes. Après avoir récolté des milliards Cfa sur ce site qui s’étend sur plus de 2 hectares, ils ne sont pas même capables de réparer les ascenseurs en panne récurrente. Nous allons faire circuler une pétition avant de programmer un sit-in sur l’autoroute, avec les jeunes de la cité. Ce sera une occasion d’attirer l’attention du ministre de l’Intérieur et du gouverneur de Dakar, sur le calvaire que nous subissons », alerte l'interlocuteur du journal.