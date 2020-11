Ascension politique: Mara au sommet du minaret C'est le titre qui barre la Une de Kritik, faisant état de l'ascension politique d'Idrissa Seck, quoique les observateurs puissent dire. Le président de Rewmi prend fonction ce jeudi au Conseil économique, social et environnemental (Cese), en remplacement de Mimi Touré.

Selon le journal, "la vengeance est un plat qui se mange froid. Après avoir traversé le désert et reçu les critiques les plus acerbes sur son positionnement politique, Idrissa Seck prend fonction ce jeudi au Conseil économique, social et environnemental (Cese)", fait savoir kritik.



En lieu et place d'une passation de service qui a avorté, la semaine dernière, le nouveau président de l'institution a opté pour établir un état des lieux complet qui servira de situation de référence des états de service.



