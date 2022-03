Asphyxié par les sanctions de la Cedeao : Le Mali ne respecte pas ses engagements sur le marché des titres publics

Dans une note, l’institution souligne qu’il a été constaté le non-paiement des sommes dues ce 28/02/2022 par l’Etat du Mali au titre du paiement du capital et des intérêts sur les Obligations Assimilables du Trésor référencées (codes ISIN) ML0000001114 et ML0000001106 pour un montant total de FCFA 46,32 Milliards.



Il est à noter, dit-elle par ailleurs, que cet incident de paiement intervient dans un contexte où l’Etat du Mali est soumis à des sanctions prises à son encontre par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(Cedeao).



La note rapporte dans la foulée que cette situation est suivie avec attention par UMOA-Titres, afin de s’assurer du traitement optimal des échéances de la dette contractée par l’Etat du Mali sur le Mtp, et ce, en collaboration avec les institutions concernées.



« Nous demeurons mobilisés et attentifs à la situation des investisseurs du marché des titres publics et réaffirmons notre détermination à prendre dans le cadre de nos missions, toutes les initiatives pour garantir un fonctionnement optimal du marché des titres publics. », confie enfin le l’institution.

Bassirou MBAYE

Conformément à ses missions d'information des acteurs du marché des titres publics (Mtp), UMOA-Titres informe les investisseurs du Mtp que le Trésor public du Mali n'a pas été en mesure de procéder au règlement de ses engagements financiers sur le Mtp en date du 28/02/2022.