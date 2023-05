Assainissement à Saint-Louis: Le premier Ministre Amadou Ba promet de trouver une solution définitive pour le quartier de Pikine

Le premier ministre, Amadou Ba, il était venu pour une autre activité. Mais, il révèle que, c'est le Président de la République qui lui a instruit d'aller là où il y'a des difficultés pour essayer d'y apporter des solutions.



Et pour le cas de Pikine, il précise, "je ne peux pas dire que les choses vont reprendre demain mais nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour une reprise d’un programme étatique d’érection d’infrastructures d’assainissement, dont l’arrêt est à l’origine des problèmes d’assainissement de Pikine", a dit le PM Amadou Ba.



Ainsi, il a rappelé que le programme doté d’un financement de 75 millions de francs CFA avait démarré en 2018 avant d’être arrêté.



Et cela a engendré des difficultés liés au fait que des canaux d’évacuation ont été obstrués, causant beaucoup de désagréments aux populations qui n’ont pas manqué de l’exprimer devant le Premier ministre qui était accompagné par le ministre de l'environnement Alioune Ndoye, le gouverneur de la région Alioune Badara Samb et le premier magistrat de la ville Mansour faye.



