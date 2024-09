Assainissement autonome: Des journalistes outillés au fait des avancées et des innovations… L’Office national d’Assainissement du Sénégal (ONAS), en collaboration avec Speak up Africa, a outillé des journalistes en traitement et analyse de l’information, concernant l’assainissement autonome. Ce programme de formation permet aux journalistes d’être au fait des avancées et des innovations en matière d’assainissement, sur toute l’étendue du territoire national.

Cette mission de renforcement vise de manière générale, à améliorer la compréhension des questions et enjeux liés à l’assainissement autonome au Sénégal, afin de promouvoir une meilleure appropriation de la thématique de la gestion des boues de vidange par les médias et à renforcer leurs capacités de rédaction et de publication sur ce thème.



Ainsi, l’adoption et le déploiement d’une nouvelle Stratégie Nationale de l’Assainissement Rural (SNAR) constitue aujourd’hui, une continuité des progrès enregistrés durant la décennie 2005 et 2015. Cette dernière devra naturellement permettre de booster l’accès des populations à un assainissement adéquat, à travers une mesure principale qui consiste à remettre progressivement au ménage, la responsabilité de la réalisation de son propre ouvrage d’assainissement.



A cet effet, il a été précisé que l’appui des ménages dans ces types d’actions devrait donner à l’Etat plus de flexibilité, afin de réduire son intervention à un niveau plus stratégique, notamment en termes de planification, de renforcement des capacités, de promotion, d’Information, d’éducation et de communication. Ce qui est essentiel pour atteindre l’ODD 6, qui cherche à « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Pour y parvenir, l’État et ses partenaires techniques et financiers ont mis en place, avec l’appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, un Programme pilote de Structuration du Marché des Boues de Vidange (PSMBV).



Ce dernier, parallèlement au Programme d'Assainissement et de Gestion des Eaux pluviales (PAGEP), constitue une forte contribution dans la mise en œuvre du Plan d’action de la SNAR, validé en 2016 par les acteurs de l’assainissement au Sénégal. Il porte un intérêt tout particulier à l’axe 2 de la stratégie, en l’occurrence, la génération de la demande en ouvrages d’assainissement.



D’après le communiqué, ces importants dispositifs devraient être accompagnés d’un processus informationnel efficace et pertinent, permettant aux populations d’être au fait des avancées et des réalisations effectives. Et ce sont les acteurs dans la communication, notamment les médias, qui doivent y jouer un rôle déterminant, notamment en termes de processus de sensibilisation ou d’incitation au changement de comportements.



De plus, constate-t-on, l’implication des médias dans le processus d’assainissement autonome engendrerait une meilleure prise en compte des besoins spécifiques en information des populations, surtout celles en situation de vulnérabilité.



