Assane Dioma Ndiaye sur les limogeages de Moustapha Ka et Samba Ndiaye : « c’est de l’injustice, de la persécution » Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains est particulièrement outré après les limogeages, lundi, de Moustapha Ka, Directeur des droits de l’homme et de Samba Ndiaye, Directeur de cabinet au Secrétariat d’Etat chargé des droits humains et de la Bonne gouvernance.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

« C’est une injustice, de la persécution. Moustapha Ka n’a fait que citer le rapport que le Sénégal a rédigé. Il n’a enfreint aucune règle. C’est le Sénégal qui voulait retourner au comité des droits de l’homme des Nations Unies et qui en accepté les conditions », a fustigé Assane Dioma Ndiaye sur la RFM.

Moustapha Ka, membre de la délégation sénégalaise au comité des droits de l’homme de l’ONU, à Genève, le 15 octobre dernier, avait affirmé que le Sénégal n’était pas contre une « réhabilitation » de Karim Wade et la « réparation du préjudice qu’il a subi ».



