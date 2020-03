Assane Guèye, meurtrier de Marième Diagne: «je ne regrette rien» Voilà une déclaration qui n’est pas pour arranger ses affaires. Assane Guèye, le meurtrier de Marième Diagne, dit ne rien regretter de ses actes et de son crime, informe "Libération". «Marième Diagne m’a humilié et je l’ai tuée», a-t-il, en effet, déclaré aux enquêteurs selon "Libération", avant la levée de sa garde-à-vue. Il a été placé sous mandat de dépôt pour le meurtre de Marième Diagne, son ex copine, tuée de 9 coups de couteau, samedi dernier, à Thiès.

