Assane Ndiaye: "Thione Seck vit toujours en moi"

Vous venez de sortir un album titré « Thione Seck ». Qu’est-ce qui vous a inspiré ?



C’est très simple ! Thione Seck fut une très grande personnalité. Comme il le disait à propos de Serigne Touba, il s’est adressé à nous par ses paroles, ses actes et ses écrits. Il a vraiment rempli sa mission de très belle manière. Ce qui fait qu’il est éternel et qu’il vivra toujours parmi nous. En ma qualité de jeune frère et disciple à qui il a tout appris, j’ai décidé de choisir sur son répertoire des titres phares. C’est un rappel de mémoire pour les jeunes qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir ses titres d’anthologie. Thione est immortel et Inch’Allah, dans quinze ou vingt ans encore, d’autres personnes vont continuer à lui rendre hommage d’une façon ou d’une autre…



Comment s’est déroulé le choix des titres?



Thione avait déjà lui-même interprété toutes les chansons. Il les avait chantées et même reprises plusieurs fois et sous différentes formes. J’ai grandi sous son ombre avec cette belle musique traditionnelle. Comme je le rappelle souvent, c’est moi qui tenais le micro de son joueur de Xalam. J’étais très jeune et je n’avais pas encore commencé à chanter, mais il m’arrivait de me pencher de temps en temps sur le micro pour chantonner. J’ai donc voulu reprendre les morceaux dans leur version originelle. C’est-à dire comme Thione, lui-même, les avait chantés à leur sortie. C’est un répertoire très riche et le choix ne fut pas facile. J’ai opté pour huit morceaux traditionnels et deux morceaux en version moderne. Ce qui donne un concept qui regroupe hier et aujourd’hui.



Wally Seck a participé à l’album. Comment s’est faite la collaboration ?



La collaboration fut simple et naturelle. Quand je lui ai parlé de l’idée, il l’a très bien accueillie. Mieux, il m’a demandé de le faire au studio de son chef d’orchestre Papis Ndiaye. Ce qui m’a vraiment touché. Il m’a également demandé de choisir le titre sur lequel il viendra volontiers donner de la voix. C’est une attitude et des paroles qui m’ont procuré énormément de plaisir. Il aurait pu juste se contenter de me dire oui et de rester dans son coin. Mais il a fait plus et mieux en me montrant qu’il aime plus le projet que moi. Il se l’est approprié et a tout fait pour que cela aboutisse. Il m’a donc mis en rapport avec Papis Ndiaye, son chef d’orchestre, qui a accompli un énorme boulot.



Lors de votre dernier anniversaire, Thione Seck avait déclaré qu’il serait désormais votre invité d’honneur pour de tels évènements



Je vous disais que Thione seck vit en moi. Si vous vous rappelez bien, il avait dit que partout et à chaque occasion que vous allez organiser, je serais de la partie Inch’Allah. Ce qui prouve encore que Seul Dieu est Omniscient. Il est le Seul Maître de l’univers et de nos destins. Mais il faut retenir que sa venue au cours de mon dernier anniversaire m’a marqué à jamais. Je ne pourrai jamais oublier son geste. Je ne parle pas seulement de ma carrière, mais de toute ma vie. C’est un jour historique qui restera dans les annales. Surtout après que le Bon Dieu a décidé de le rappeler à ses côtés. Cela donne une autre dimension et une autre portée à son intervention. Je ferai en sorte qu’il soit fier de moi là où il se trouve à Yoff. Je ferai tout pour ne pas avoir à faire ou dire une chose qu’il n’aurait pas approuvée. J’ai encore la chair de poule en me rappelant cette fameuse soirée. Cette nuit fut source d’un bonheur incommensurable pour moi. Cela dit, cet album n’est pas celui de Assane Ndiaye, c’est plutôt une manière d’authentifier et de confirmer les paroles de Thione Seck.



Certains disent que vous êtes un grand chanteur qui est passé à côté d’une grande carrière à cause de sa discrétion…



Je ne vais pas avoir cette analyse et cette vision d’avoir passé à côté d’une grande carrière musicale. A mon avis, j’ai eu une très belle carrière et un parcours élogieux. Certes, il y a eu des hauts et des bas. C’est Dieu qui façonne les gens et tout dépend de la nature de l’individu. Naturellement, je suis une personne très réservée (Nitou Kersa La). C’est vraiment ma nature.



Comment comptez-vous faire pour fructifier l’héritage de Thione qui vous avait désigné publiquement comme son héritier ?



Effectivement, c’est Thione seck qui m’avait publiquement désigné comme son successeur. Je suis donc obligé de respecter cette volonté. Je ne vais ménager aucun effort pour être à la hauteur de ses attentes. Il faut cependant garder à l’esprit qu’actuellement, au sein de la famille et au niveau musical, c’est Mapenda Seck le doyen. C’est lui l’aîné et le patriarche de la fratrie. Je prie pour que Dieu lui prête longue vie. Je n’ai qu’un seul objectif, ne ménager aucun effort pour que Thione soit fier de Assane Ndiaye à qui il a tout appris.

