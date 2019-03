Assane Ndoye risque 10 ans ferme, pour avoir ensorcelé et violé trois sœurs germaines et escroqué la quatrième

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Pour avoir ensorcelé, puis abusé de trois sœurs germaines et escroqué la quatrième, Assane Ndoye encourt 10 ans de prison.



Une peine requise hier, par le parquet, au cours du procès devant le tribunal de Grande instance de Diourbel poursuivant le chaud lapin, pour charlatanisme, viols, harcèlement sexuel et escroquerie.



Attrait à la barre le mis en cause conteste les faits à lui reprochés. Mais ses victimes l’enfoncent les unes après les autres. Ce qui est plus grave, à l’enquête, le père du jeune commerçant Assane Ndoye, marié et père de deux enfants, déclare que son fils lui a révélé avoir couché avec Am. Nd., qui était consentante.



Le présumé coupable sera même lâché en pleine audience, par son avocat. Me Abdoulaye Babou s’est retiré du dossier, arguant que sa conscience ne lui permet pas de continuer à défendre Assane Ndoye. Les sœurs Nd. réclament à leur bourreau 465 000 Fcfa, ce qui équivaut à ce qu’elles ont perdu. Le parquet requerra 10 ans. Le tribunal des flagrants délits rendra son délibéré le 11 avril prochain.











L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos