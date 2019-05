Assane Niane : " Il y a des enseignants et professeurs qui ne sont motivés que par l'argent..." Le directeur de l'école privée Cheikh Ibrahima Niass de Kaolack fait le diagnostic du système éducatif sénégalais. Selon le professeur et formateur à la retraite, il n'existe presque pas d'enseignants de vocation au Sénégal. "La majeure partie des revendications des syndicats de l'éducation sont liées à l'argent. Je me pose la question de savoir si ceux-là sont capables de trouver une solution à notre éducation qui est déjà malade" a fait savoir monsieur Niane.

Il s'est prononcé à l'occasion d'une remise de dons de matériels didactiques à l'établissement qu'il dirige.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 02:40



