Assane Niang accusé de viol suivi de grossesse

Chauffeur exerçant dans le milieu du transport interurbain, Assane Niang risque gros. Père de sept enfants, il court droit vers la Chambre criminelle de Louga, après avoir été inculpé de viol suivi de grossesse et placé sous mandat de dépôt à la prison de Louga.



Selon la victime présumée, Amy Ndiaye qui s’est présentée à la gendarmerie pour porter plainte, les faits ont eu lieu au mois de décembre 2022 dans la commune d’Affé Djoloff, localité située dans le département de Linguère. Elle raconte que son bourreau présumé, qui était seul dans son véhicule, l’a interpellée sur la route qui mène au village de Sine Abdou. Après avoir freiné à ses pieds, Assane Niang aurait proposé de la déposer gratuitement.



Ainsi, Amy Ndiaye monte à bord du véhicule et s’asseoit sur la banquette avant près du chauffeur. Au bout de quelques minutes de trajet, en pleine brousse, Assane Niang lui propose une partie de jambes en l’air. Furieuse de cette proposition indécente, Amy lui répond sèchement tout en lui signalant qu’elle est mariée à un émigré établi en Italie depuis quelques années. Mais le sexagénaire n’a pas voulu abdiquer. Il l’agrippe de force, s’acharne sur elle, lui ôte son pagn,e avant d’abuser sexuellement d’elle. Une fois sa libido satisfaite, le chauffeur la dépose à quelques kilomètres du village.



De retour dans le domicile conjugal, Amy Ndiaye n’a pipé mot de sa présumée agression sexuelle. Le vieux chauffeur est interpellé par les pandores. Mais il nie avoir eu des rapports sexuels non consentis avec la jeune dame. Il a indiqué avoir couché, sous aucune contrainte, avec Amy Ndiaye, qui ne lui avait jamais dit qu’elle était mariée.













L’As