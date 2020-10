Assassinat: Mouhamadou Sall accusé d’avoir tué sa fille, fait des aveux de taille

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Inculpé, pour assassinat de sa fille âgée de 6 ans, le douanier Mouhamadou Sall a fait de terribles révélations, qui risquent de secouer le pays. Il a confié avoir tué sa fille Mansora Sall suite à une “vision”.



D'après "Libération", le douanier Sall dit avoir entraîné sa fille dans la salle de bain pour ressortir le liquide blanc qu’un esprit maléfique avait mis dans la gorge de cette dernière. Il a ouvert de force la bouche de sa fille, en secouant sa tête avec violence pour faire sortir le “liquide”.



D’après toujours la même source, Sall a cogné la tête de la petite contre le lavabo, qui, sous le choc, s’est fracassé. Et l’un des débris a pénétré la gorge de Mansora, qui est morte sur le coup.



Le douanier prend un morceau pour sectionner ouvertement la gorge de sa fille, à la recherche du “liquide”. Ensuite, il mettra la dépouille dans une bassine remplie de glace et commencera à nettoyer le corps en récitant des incantations pour la ranimer. Mais en vain.



Il se met au balcon du premier étage, avant de sauter. Il tombe sur le vigile à qui il raconte son horrible acte. Le doyen des juges a ordonné son internement provisoire au niveau de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos