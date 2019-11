Assassinat d’Abdou Elinkine Diatta : Les cadres casamançais invitent la Justice "à se saisir sérieusement de cette affaire" Près d’une semaine après l’assassinat d’Abdou Elinkine Diatta, le collectif des cadres casamançais invite « la Justice à se saisir sérieusement de cette affaire afin que les auteurs de ce massacre soient identifiés et punis à la mesure de leur inacceptable forfait ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public, le collectif réaffirme son attachement à un retour définitif de la paix en Casamance et « encourage et félicite le Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) présidé et coordonné par l’ancien ministre d’Etat, Robert Sagna pour les résultats obtenus, d’abord dans les régions de Kolda et de Sédhiou, puis dans le département de Bignona (région de Ziguinchor). Notamment dans le Naran et la zone des palmiers, et tout récemment, à Youtou dans le département d’Oussouye ».

Le secrétaire général autoproclamé du MFDC, Abdou Elinkine Diatta, a été tué dimanche dernier, avec deux de ses lieutenants, lors d’une attaqué ^perpétrée à Mlomp, dans le département de Bignona.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos