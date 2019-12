Assassinat d’Abdou Elinkine Diatta : les suspects identifiés et localisés

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|

Les présumés auteurs de l’assassinat d’Abdou Elinkine Diatta, secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratique de la Casamance ( Mfdc) ont été identifiés par les enquêteurs en charge du dossier. Selon le journal « Les Echos » qui rapporte l’information, les deux assassins et de leur commanditaire se cachent dans une zone reculée de la Casamance, impossible d’accès pour les gendarmes du fait de la présence des bases rebelles.



Le procureur de la République près le Tribunal de Ziguinchor a ouvert une information judiciaire pour élucider de cette affaire. La famille du défunt a déjà déposé une plainte avec constitution partie civile.



Pour rappel, Abdou Elinkine Diatta, ex- combattant du MFDC, a été tué le 27 octobre dernier dans une fusillade survenue, à Mlomp, localité située dans le département de Bignona. Deux individus à bord d’une moto-Jakata ont fait irruption dans une cérémonie d’initiation traditionnelle à laquelle prenait part l’ancien combattant et ont tiré à bout portant sur la foule. Deux de ses compagnons sont morts dans l’attaque qui a fait plusieurs autres blessés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos