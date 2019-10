Assassinat d’Abdou Elinkine Diatta: un des blessés est désormais, hors de danger L’on devrait en savoir un peu plus sur les circonstances de l’attaque de Mlomp qui a coûté la vie à Abdou Elinkine Diatta, dimanche. Et pour cause, un des deux blessés graves qui a été admis à l’hôpital régional de Ziguinchor, est désormais hors de danger.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Ce sont les assurances du Docteur Pascal Faye, de l’hôpital de Ziguinchor. « Nous avons admis deux blessés graves, dimanche. Le premier est arrivé à 12H10 et il est décédé à 12h20, donc 10 minutes après son admission », a confié le médecin sur la RFM.



Qui poursuit, « l’autre a été blessé à la cuisse droite et au genou gauche. Il a été pris en charge correctement aux urgences avant d’être transporté au bloc opératoire pour une opération chirurgicale. Cela s’est très bien passé. Sa vie est désormais hors de danger ».



Un témoin privilégié donc pour les gendarmes chargés de l’enquête dans le cadre de cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos