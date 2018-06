Assassinat de Assane Diallo : la Diaspora s’insurge et réclame plus de sécurité L’assassinat du Sénégalais Assane Diallo en Italie, a suscité une levée de boucliers de la part des parlementaires de la diaspora, qui réclament plus de sécurité de la part de l’Etat du Sénégal, mais aussi que la lumière soit faite sur cette affaire.



Source: Pressafrik

