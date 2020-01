Assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye: la députée Awa Niang opte pour le silence face aux accusations de Samba Sow

Mercredi 8 Janvier 2020

Samba Sékou Dia Sow dit Bathie a déclaré hier à son procès que la députée Awa Niang, est le commanditaire de l’assassinat de l’ancien Vice-présidente du CESE, Fatoumata Mactar Ndiaye.



Devant la barre, le présumé meurtrier a accusé la parlementaire et non moins questeur de l’Assemblée nationale d’avoir donné l’ordre de tuer sa patronne avant de boire son sang.



Mieux ou pis, Bathie a aussi laissé entendre que la responsable de l’Apr de Dalifort Foirail était sa copine. Cette dernière s’est refusée à tout commentaire face à ces graves accusations. Contactée par la RFM, « Awa Niang a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire avant d’ajouter que la vérité finira par éclater un jour ».

