Assassinat de Fatoumata Moctar Ndiaye: la famille exige l’arrestation des commanditaires

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Novembre 2018 à 10:52



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Deux ans après la mort de Fatoumata Moctar Ndiaye, sa famille n’est toujours rassurée par le traitement judicaire de cette affaire. Chose pour laquelle, elle réclame l’arrestation des commanditaires cités par le présumé meurtrier en détention: Samba Sow dit ‘’Bathie’’.

La famille dit détenir, comme preuve, un enregistrement sonore qui mouille des responsables politiques de l’APR.



« L’enregistrement sonore que nous détenons et qui a été livré à la famille, suite à une communication entre la fille de la défunte, Binta Ba et le présumé meurtrier Samba Sow, a révélé deux grands responsables locaux de l’APR à Pikine. Et dans la conversation, Samba Sow affirme que ‘’ce sont deux responsables qui ont éliminé ta maman’’. Ce sont elles qui m’ont mis en rapport avec le marabout pour que je prenne du lait », atteste la famille.



A la question de savoir qui est le marabout-féticheur impliqué dans la mort de Fatoumata, Samba Sow répond : « je l’ai dit au juge qui a eu à convoquer l’une d’entre elles. D’ailleurs parmi ces dames, il y en a une qui a mon argent de mariage ».



Déplorant la lenteur judicaire, la famille avance la thèse d’un complot ou encore de crime organisé, hier, lors d’un face-à-face avec la presse.



Pour rappel, la vice-présidente du CESE, Fatoumata Moctar Ndiaye a été froidement assassinée à son domicile à Pikine Khourounar, le 19 novembre 2016.













Walfquotidien

