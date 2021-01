Assassinat de Mouhamed Cissé: Le présumé meurtrier arrêté

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Après un an de cavale, le présumé meurtrier du jeune Américain Mouhamed Cissé tué en janvier 2020 dans une attaque à son domicile à Kahone à Kaolack, B. Kâ alias Amadel, a été arrêté à Linguère. Il a été déféré, hier, au parquet de Louga, informe L'bservateur.



Le mis en cause serait impliqué dans plusieurs meurtres, dont celui de l’agent de renseignement de la gendarmerie de Ndindy.

