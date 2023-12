Assassinat du bébé Lassana Wagué : Fatoumata Tounkara condamnée

Fatoumata Tounakara a été condamnée, jeudi 14 décembre, par la chambre criminelle de Kédougou, à 8 ans de prison pour enlèvement, et 10 ans de prison pour assassinat dans le cadre de l’affaire du bébé Lassana Wagué, retrouvé mort dans un puits à Niéméniké dans la nuit du 10 au 11 mars 20022.



Selon des informations rapportées par Seneweb, du fait de la confusion des peines, Mme Wagué, qui a fait vingt mois de détention préventive à la maison d'arrêt et de correction de Kédougou, ne fera que 10 ans de prison.



Lors de l’audience, Fatoumata Tounkara n'a pas reconnu les faits qui lui ont été reprochés, sans convaincre l’Avocat général qui a requis la perpétuité contre elle.



Les avocats de l'accusée, de leur côté, ont regretté les “nombreuses insinuations” dans ce dossier et ont plaidé pour son acquittement. Me Souleymane Ndéné Ndiaye, membre du collectif des défenseurs de Fatoumata Tounkara, a évoqué un dossier trouble dans lequel “aucun mobile n'a pu être établi durant tout le déroulement de l'enquête”.