Assassinat du chef rebelle Abdou Elinkine Diatta : ce que l’on sait

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Elinkine Diatta est mort. Le Secrétaire général « autoproclamé » du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) a été tué dans une fusillade survenue, dimanche, à Mlomp commune située dans le département de Bignona.



Vers 9h ce matin, deux individus à bord d’une moto-Jakata ont fait irruption dans une cérémonie d’initiation traditionnelle à laquelle prenait part l’ancien combattant et ont tiré à bout portant sur la foule.



Atteint de plusieurs balles, M. Diatta est mort sur le coup. Une deuxième victime a rendu l’âme au cours de son évacuation dans une structure de santé. L’attaque a également fait plusieurs autres blessés, évacués au niveau des structures hospitalières de Ziguinchor, selon témoins et la Dirpa (bureau des relations publiques des armées), cités par les médias. Les deux corps sans vie ont été évacués Thionk Essyl où la gendarmerie a ouvert une enquête.



Abdou Elinkine Diatta et ses prises de positions



Ancien combattant du maquis et proche de l’ancien chef du MFDC, feu Abbé Diamacoune Senghor dont il fut le porte-parole, Abdou Elinkine Diatta s’était fait connaitre du public par ses prises de positions. Il se présente comme un apôtre de la paix et de l’indépendance de la Casamance.



Au cours d’une assemblée générale tenue les 3 et 4 mars 2017 à son siège de Mangokouro à Ziguinchor, des responsables du MFDC l’avaient désigné comme nouveau secrétaire général du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, rapporte l’APS.



Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC, rébellion) renouvelle sa ‘’main tendue’’ au président Macky Sall et met en garde les ‘’va-t-en guerre qui n’auront plus de place en Casamance’’, avait déclaré M. Diatta.



’’Sous mon magistère, les va-t-en guerre n’ont plus leur place en Casamance. Je vais lutter pour cela. Ce sera difficile, mais je pense que je vais y arriver, parce que j’ai déjà fait le maximum. Tout le monde a travaillé pour ce retour de la paix. On ne laissera personne enflammer la Casamance’’, avait-t-il promis.



Devant des journalistes et un parterre de responsables et de sympathisants du MFDC, Abdou Elinkine Diatta a réaffirmé son vœu d’aller vers la paix.



‘’Dans le passé, en ma qualité de porte-parole, j’avais demandé au président Macky Sall, via une lettre transmise au gouverneur de Ziguinchor, que je lui tendais la main. Et je continue toujours à lui tendre la main, désormais en tant que nouveau secrétaire général du MFDC’’, avait poursuivi Abdou Elinkine Diatta.



Le conflit casamançais qui dure depuis 1982 a causé des centaines de milliers de victimes et de déplacés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos