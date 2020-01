Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assassinat du général Qassem Soleimani: Davido réagit et prend décision Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 10:28 | | 0 commentaire(s)| Le général iranien Qassem Soleimani et un haut commandant irakien ont été tués le vendredi 3 janvier 2020 par un drone américain à Bagdad. “C’est l’armée américaine qui les a tués », a affirmé dimanche 5 janvier 2020 le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah.





Plusieurs célébrités à travers le monde ne sont pas restées en marge de cette actualité. En effet, après la rappeuse Cardi b, le chanteur nigérian Davido a aussi réagi.



Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, David Adedeji Adeleke a indiqué qu’il ne se rendrait pas aux USA si la tension entre les USA et l’Iran continue.



«Ne pas aller en Amérique jusqu’à ce que le projet soit terminé !!» c’est du moins la ferme résolution qu’a prise le propriétaire du single « Skelewu » dans un contexte où le ton ne cesse de monter entre les dirigeants américains et iraniens.



Avant lui, la rappeuse CardiB avait déploré l’opération militaire qu’ont menée les Etats-Unis contre l’homme qui représente l’influence iranienne dans la région du Moyen Orient. Elle n’avait pas hésité à faire remarquer que cette option du président américain mettrait en danger la vie de plusieurs Américains.



