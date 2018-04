Assassinat du retraité français, sa copine de 20 ans auteur des faits

Le 30 mars dernier, un retraité français du nom de Jean-Pierre Albert Charles Dachet avait été retrouvé mort, ligoté à son domicile à Yoff océan.

L’enquête de la brigade de recherches de Dakar a conduit vers plusieurs pistes dont l’une s’est avérée porteuse car ayant permis l’interpellation du cerveau de la bande, F. C, 20 ans, copine de la victime et trois de ses acolytes ayant concouru au fait délictuel.



L’enquête de la gendarmerie a établi que F. C, avait remarqué la présence d’un coffre dans la maison. Prise par on ne sait quel démon, elle décide de monter un coup avec l’aide de deux ses connaissances, qui ont déjà fait la prison pour des faits graves, afin de dérober le coffre.



Demeurant à Liberté 6, F.C parlera aussi du coup à une de ses copines âgée aussi d’une vingtaine d’années qui ‘’valide’’ le plan. Elle sera aussi arrêtée.











Libération