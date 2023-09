Assaut du Capitole: 22 ans de prison pour le chef des Proud Boys, un groupe d'extrême droite américain L'ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné mardi à 22 ans de prison, plus lourde peine prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Commentaire d’un Pro Benno



« Vérité en deçà de l'Atlantique, erreur au delà. 22 ans de prison pour l'attaque du Capitole. Personne ne parle de prisonnier politique. Au Sénégal notre société civile et quelques intellectuels pétitionnaires considèrent comme des prisonniers politiques ceux qui s'expriment avec des cocktails molotov, incendient des bibliothèques et des universités. Shame on them »



