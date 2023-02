Assemblée Générale Ordinaire La Ld va dresser le bilan de son compagnonnage avec Benno La ligue démocratique a, samedi dernier, procédé au renouvellement du Bureau de la Coordination des Cadres, qui est un organe intégré. Le nouveau coordonnateur des cadres est Pape Konaré. Ce dernier, faisant face aux journalistes, a rassuré que la LD continuera de jouer le rôle qui est le sien, à savoir rester et demeurer une force de réflexion toujours engagée auprès du Peuple pour la réalisation de ses aspirations de justice sociale, de bien – être et de démocratie.

Il rappelé que depuis sa création jusqu’à ce jour, la LD s’est toujours adossée sur les fondements de la démocratie pour mettre en place, puis animer ses différentes instances.



« Nous insistons, au regard du contexte politique actuel et des perspectives de la LD, sur la nécessité de dresser un bilan extrêmement objectif du compagnonnage au sein de Benno Bokk Yakaar. Est–ce que notre ancrage dans Benno a contribué au développement de notre Parti, durant les 10 dernières années ? Dans les prochains jours, nous apporterons des réponses, et nous nous prononcerons également sur la situation politique du pays », a déclaré M. Konaré.



A son avis, il ne souffre d’aucune contestation que la LD ait toujours été très active, et très déterminée pour le rayonnement de la Coalition Benno Bokk Yakaar.

« Dans toutes les instances locales et nationales de Benno, la LD joue un rôle prépondérant. Notre dynamisme, notre engagement, et les compétences dont nous faisons preuve, sont reconnus par tous », a indiqué le nouveau coordonnateur.



Avant d’ajouter : « Au regard de notre envergure historique, de notre identité, du nombre conséquent de hauts cadres administratifs et politiques dans nos rangs, nous n’avons jamais réclamé des postes de responsabilité. Tout de même, il s’avère important de rappeler que la formule lancée dès la création de la Coalition, à savoir « gagner ensemble, puis gouverner ensemble », aurait mérité d’être traduite en actes ».



Toutefois la Ld se réjouit, selon le coordonnateur des cadres, des performances réalisées dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent, avec des programmes qui ont eu un très fort impact social, comme entre autres la Bourse de Sécurité Sociale, la CMU, le PUMA et le PUDC.



La coordination des cadres de la Ligue Démocratique, à travers son coordonnateur, a réaffirmé son engagement à accomplir sans complaisance la mission de réflexion, de proposition, d’alerte, et d’actions, conformément aux principes et valeurs du Parti. Elle appelle à une concertation avec toutes les forces vives de la Nation, avec la Société civile, pour trouver les voies et moyens qui éloigneront le Sénégal de toutes les violences politiques, en cette année pré-électorale.



Elle recommande également à la Direction du Parti de procéder à l’évaluation du compagnonnage avec les Alliés de Benno Bokk Yakaar tout en invitant à des débats contradictoires autour de thématiques qui intéressent le développement économique et social du Sénégal. Aussi, préconise « une réflexion sur la stratégie du Parti en vue des élections présidentielles de 2024, et en vue des élections locales et nationales de 2027, puis de 2029 ».

