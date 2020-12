Assemblée Nationale/ Construction du Pont de Rosso: Différentes commissions tablent sur le projet de loi

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de loi N 37/2020, autorisant le Président de la République à ratifier la convention, régissant le régime fiscal et douanier, découvre-t-on, est applicable au projet de construction du Pont de Rosso.



Face à cette impérative de signature, il a été révélé que le gouvernement sénégalais et celui de la Mauritanie ont établi des concertations.



Ainsi, pour donner suite à cette obligation, la commission des affaires étrangères, des sénégalais de l'extérieur et de l'intégrité africaine, la commission des Finances et du Contrôle Budgétaire, et la commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports, se sont réunies ce lundi 30 Novembre 2020, sous la présidence de Papa Birahim Touré, président de la commission des affaires étrangères.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos