Assemblée annuelle de la Bad : Le président du Ghana pour un renforcement accru des ressources de l’institution

Selon un communiqué de presse, s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture officielle, le président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo a parlé des défis fiscaux et socioéconomiques actuels du continent et de l'importance de la Banque africaine de développement pour les objectifs de développement du continent.



«Dix-huit économies africaines ont été confrontées à des dégradations de crédit, au milieu des vents contraires de la pandémie de Covid-19. Les effets combinés de la situation de la dette, de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation du coût de la vie entraînent une grave instabilité macroéconomique et financière, a déclaré le président », lit-on dans le document.



« Ce qui est clair, c'est que les dommages qui en résultent ne peuvent pas être réparés aussi facilement avec les outils fiscaux limités à notre disposition et les ajustements des politiques nationales. Par conséquent, je réitère mon appel à renforcer le rôle de la première banque d'Afrique, la Banque africaine de développement », a déclaré Akufo-Addo.



« La Banque africaine de développement est en mesure de conduire une transformation durable en Afrique… Avec des ressources financières accrues, la Banque pourrait recapitaliser les principales institutions financières africaines, telles que les banques régionales de développement, Afreximbank, Africa Guarantee Fund, Africa-Reinsurance Company et Africa50.», a confié le président du Ghana.



Le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta, qui arrive au terme de son mandat de président actuel du conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré que les enjeux étaient élevés et a évoqué le risque d'une décennie perdue. La croissance économique de l'Afrique s'est contractée de 3,2 % en 2020 et le ratio dette/Pib est passé de 60 % à 71,1 %, a noté Ofori-Atta. Mais le ministre a dit que le tableau n’était pas désespéré.



« En vérité, les perspectives de croissance sur le continent ne sont pas sombres, surtout si l'Afrique était dotée du capital nécessaire pour réussir. », a-t-il dit. Qualifiant la Banque africaine de développement de « partenaire fiable », il a déclaré qu'il était nécessaire de la soutenir pour lever des financements compétitifs pour ses membres afin de faire face aux plus grandes menaces du continent : la hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais, la hausse des prix du carburant, le resserrement des conditions financières et le changement climatique. « Nous devons tirer parti de notre résilience unique et renforcer les partenariats », a déclaré Ofori-Atta.



S'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, sa vice-présidente, Mme Monique Nsanzabaganwa, a salué la Banque africaine de développement pour son engagement envers l'Agenda 2063 de l'Union africaine. L'accès du continent aux éléments constitutifs du développement, tels que l'amélioration de l'eau, de l'assainissement et des infrastructures, était vital pour sa transformation, a-t-elle estimé. Elle a déclaré que la transformation ne pourrait être réalisée sans un rôle accru de la Banque africaine de développement dans la mobilisation des ressources nécessaires.



