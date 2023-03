Assemblée de l’Union interparlementaire à Bahreïn: Amadou Mame Diop appelle ses collègues à «promouvoir la coexistence pacifique» Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Prenant part à 146ème Assemblée des organes statutaires de l’Union interparlementaire (Uip), qui s’est ouverte le samedi 11 mars, à Bahreïn, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a appelé lundi ses collègues parlementaires à « combattre l’intolérance et promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives ». Car, selon lui, les différentes crises vécues ces […] Prenant part à 146ème Assemblée des organes statutaires de l’Union interparlementaire (Uip), qui s’est ouverte le samedi 11 mars, à Bahreïn, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a appelé lundi ses collègues parlementaires à « combattre l’intolérance et promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives ». Car, selon lui, les différentes crises vécues ces dernières années sont, pour beaucoup, générées ou exacerbées par une certaine intolérance ou une absence de dialogue positif entre les parties concernées. « Notre responsabilité en tant que parlementaire exige non seulement une prise de conscience des dangers mais aussi des initiatives en direction des populations que nous représentons, des gouvernements et des institutions en vue de la mise en œuvre d’actions et de mesures fortes », a-t-il fait savoir, dans son allocution. Toutefois, selon lui cela passe par des communes sur notamment quatre points phares. Premièrement, le Dr. Amadou Mame Diop pense que « l’éducation est un facteur déterminant pour l’inclusion et contre l’intolérance. Il est important d’apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à respecter les différences et à apprécier la diversité. Les familles, les écoles devraient y jouer un rôle essentiel ». Ensuite, il a également appelé ses collègues à miser sur la communication. « L’encouragement du dialogue et de la discussion ouverte, la promotion de la diversité culturelle dans les médias, l’expression des opinions différentes dans l’espace public permettent de sensibiliser les populations et de lutter contre les préjugés qui peuvent conduire à l’exclusion et à l’intolérance ; Les médias ont un rôle important à jouer pour lutter contre l’intolérance. Ils doivent faire preuve de responsabilité et d’éthique en évitant de diffuser des messages de haine ou de stigmatisation », a-t-il ajouté. Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a, en outre, indiqué, que le cadre législatif, réglementaire et institutionnel devrait occuper une place importante dans ces actions. « Les institutions internationales, les parlements et les gouvernements peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre l’intolérance en adoptant des conventions, des lois et règlements, des politiques qui promeuvent les droits des minorités, la diversité, la coexistence pacifique et qui sanctionnent les comportements, les pratiques et supports favorisant l’intolérance, la haine et la violence », a-t-il rappelé. Enfin, le parlementaire sénégalais plaide pour le renforcement du dialogue et de l’amitié entre les peuples. Il déclare : « Les organisations et institutions internationales comme l’UIP devraient prendre une part active dans le combat contre l’intolérance en mettant en place des programmes d’échanges et de coopération, des résolutions et recommandations sur le sujet, une délocalisation plus étendue de leurs activités et des campagnes de sensibilisation dans les différents pays ». En définitive, Dr. Amadou Mame Diop de rappeler que « la lutte contre l’intolérance nécessite des efforts concertés de la part de tous les acteurs, du plus petit citoyen aux institutions internationales ».



Source : https://lesoleil.sn/assemblee-de-lunion-interparle...

