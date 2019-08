Assemblée générale UMS: le juge Téliko réitère son appel à l’indépendance de la Justice L’Assemblée générale des l’Union des magistrats (UMS), tient son assemblée générale ce samedi à Saly, à Mbour. Candidat à sa propre succession, le juge Souleymane Téliko a réitéré son appel à l’indépendance de la Justice.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

« Les magistrats ont deux missions. Celle de lutter pour une justice digne de confiance et indépendante. Nous devons également œuvrer pour de meilleures conditions de travail », a dit Souleymane Téliko sur la RFM.



« Si vous allez au Tribunal de Grande instance de Pikine, il y a des magistrats qui n’ont pas de bureau ou qui partagent des bureaux. Il faut des locaux plus adaptés pour le respect des magistrats », a-t-il dit.



Par ailleurs, Souleymane Téliko a demandé « que des choix justes et clairs soient opérés, pour pourvoir les postes aux plus méritants dans la Justice ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos