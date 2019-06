Assemblée générale de l'Itie à Paris: des Sénégalais vilipendent Macky Sall Les leaders de l’opposition qui comptaient sur l’internationalisation du combat pour se faire entendre dans l’affaire Petro-Tim, sont en train de gagner leur combat. "Les Echos" rapportent, en effet, que des Sénégalais ont manifesté lundi dernier à Paris et à New York.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif des citoyens sénégalais, composé de compatriotes de la diaspora a profité de l’Assemblée générale de l’Initiative pour la transparence dans les industries Extractives (Itie), pour manifester devant les locaux de l’Ocde, dans le 16e arrondissement à Paris.



L’occasion pour le collectif de s’entretenir avec le président du Conseil d’administration de l’Itie, Fredrik Reinfeldt. Et on peut dire que leurs doléances ont été bien prises en compte, puisque l’ancien Premier ministre suédois, a décidé d’inscrire le cas du Sénégal dans l’ordre du jour de la rencontre.



Le Pca de l’Itie est d’ailleurs revenu sur la fameuse validation du programme pétrolier et gazier par l’Itie, dont se targuent les autorités. « Nous ne sommes pas en train de dire que tout est bien avec cette validation », a, en effet, confié le Pca de l’Itie au collectif. « Il y avait très peu d’informations. Il y avait aussi des allégations de népotisme et de corruption. Nous ne savions rien par rapport aux permis octroyés, aux contrats et à la manière de gérer les ressources qui étaient octroyées aux investisseurs », a encore avoué Fredrik Reinfeldt.



Toutes choses qui ont fait dire au journal que Macky Sall n’est plus assuré de recevoir le prix que l’Itie était sur le point de lui décerner, en guise de reconnaissance de sa bonne gestion du pétrole et du gaz sénégalais.



Toujours selon les Echos, des Sénégalais ont manifesté pour les mêmes raisons à New York, à Wall Street où sont cotées les entreprises BP et Kosmos, impliquées dans le scandale du pétrole sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos