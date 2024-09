Assemblée générale de l’Onu : Tony Elumelu, philanthrope et chef d’entreprise définit les priorités de l’Afrique

Selon un communiqué de presse, M. Elumelu appellera à une action urgente lors d'une série d'engagements, dont une table ronde à la Clinton Global Initiative avec l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, et lors d'un événement organisé conjointement par le Programme alimentaire mondial (Pam) et la Fondation Tony Elumelu (Tef), dirigé par la directrice exécutive du Pam, Cindy McCain.



Selon la même source, M. Elumelu apportera son point de vue à la fois sur sa grande expérience de la création d'entreprises de pointe sur le continent et sur le succès des programmes catalytiques de la Fondation Tony Elumelu, qui permettent aux jeunes Africains de s'émanciper. Elumelu est un réaliste, qui met l'Afrique et les Africains au défi de résoudre leurs problèmes, en apportant des solutions africaines, mais aussi en reconnaissant la responsabilité de l'Afrique d'agir.



En tant que président du groupe United Bank for Africa (Uba) et de la société d'investissement panafricaine Heirs Holdings, ainsi que fondateur de la Fondation Tony Elumelu, M. Elumelu est l'un des principaux moteurs du programme de transformation de l'Afrique, contribuant à façonner l'image du continent sur la scène mondiale. Son leadership intellectuel et ses activités de plaidoyer remettent en question les idées reçues et proposent des stratégies novatrices en matière de collaboration et de croissance. Le rôle de sa fondation dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes comme moyen de rompre avec la pauvreté a fait l'objet d'études de cas à Harvard, à la Chicago Business School, à Stanford et à Cambridge.

Avec plus de 60 % des Africains qui n'ont pas accès à l'électricité et des jeunes qui représentent plus de 60 % des 1,3 milliard d'habitants du continent, l'Afrique est confrontée à des défis qui ont un impact sur le monde entier. L'Afrique, qui a récemment connu des inondations tragiques en Afrique de l'Ouest, souffre de crises environnementales liées au climat, causées par les émissions mondiales, tandis que le développement de l'Afrique est freiné par d'énormes déficits en matière d'infrastructures.



Dans une déclaration faite récemment, M. Elumelu a indiqué : « j'ai souvent dit qu'il n'y avait nulle part ailleurs dans le monde où l'on pouvait tirer autant d'avantages des investissements qu'en Afrique. Cependant, je suis parfaitement au fait des défis fondamentaux auxquels notre continent est confronté. Il est essentiel de s'attaquer aux problèmes de la croissance économique durable, du chômage des jeunes, de l'inégalité entre les sexes et de la transition énergétique de l'Afrique, non seulement pour répondre aux besoins fondamentaux du continent en matière de développement, mais aussi pour atteindre les objectifs de développement durable et libérer l'immense potentiel économique qu'offre l'Afrique ».



Économiste et entrepreneur visionnaire, la philosophie économique proposée par M. Elumelu, l'Africapitalisme, sert de modèle pour stimuler la transformation économique de l'Afrique, en plaidant pour que le secteur privé prenne la direction de la création de richesses sociales et économiques et d'une prospérité partagée pour tous.



Parallèlement au plaidoyer d'Elumelu, la United Bank for Africa , qu'il dirige, organisera un gala de réseautage en marge de l'Assemblée générale des Nations unies - une plateforme pour mettre en lumière les opportunités d'investissement sur le continent. Le rendez-vous réunira des personnalités de premier plan de quatre continents, en commémoration du 75e anniversaire du groupe Uba et des 40 ans d'activité du groupe aux États-Unis.



