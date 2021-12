Assemblée générale ordinaire de la mutuelle des Douanes : Le Lt-Colonel Mamadou GUÈYE élu nouveau PCA

À l'issue de l'AG, le Lt-Colonel Mamadou GUÈYE a été élu nouveau PCA en remplacement du Lt-Colonel Bocar SALL en fin de mandat.







Extrait du discours d’ouverture du Directeur général des Douanes



Je voudrais d’abord vous adresser mes chaleureuses salutations à vous tous, chers camarades mutualistes, en ma qualité d’adhérent dès l’aube de ma carrière douanière.



Aussi voudrais-je encourager et féliciter les équipes dirigeantes, en particulier le conseil d’administration, l’ensemble des délégués et le secrétariat exécutif.



Par ma présence parmi vous, en ma qualité de Directeur général des Douanes, je veux vous dire tout mon soutien et vous témoigner de la reconnaissance de la famille douanière toute entière, laquelle ne cesse d’apprécier les actions hautement sociales que vous effectuez en exécution de votre mission d’entraide et de solidarité.



En effet, la Mutuelle des Douanes sénégalaises, fruit de l’esprit de solidarité et d’entraide qui anime toute la communauté douanière, est un merveilleux outil mis à la disposition des agents des Douanes et de leurs familles, sans aucune discrimination, si ce n’est celle, positive, au profit de celui qui en a ponctuellement le plus besoin, et ce, conformément aux dispositions statutaires.



C’est ainsi que l’adhésion confère plusieurs avantages tels que la réduction des dépenses de santé, la retraite complémentaire, les aides et secours, l’assistance aux veuves et aux orphelins, les crédits consentis en cas d’urgence, l’accompagnement pour l’acquisition d’un toit, etc.).



Pour toutes ces raisons, j’exhorte les dirigeants de la Mutuelle à ne pas baisser les bras, à persévérer dans cette politique sociale ambitieuse, à travers des projets toujours novateurs et susceptibles de rendre plus attractive l’adhésion de nos jeunes collègues.



Dès lors, je vous exhorte à prêter une oreille attentive aux besoins et aux exigences légitimes de tout adhérent, car la force de la Mutuelle réside dans sa capacité à consolider les actions d’entraide et de solidarité à l’endroit des membres et de leurs familles, que lesdits membres soient encore en activité ou à la retraite.



Je saisis l’opportunité de cette AG, pour rendre un vibrant hommage aux ainés dont certains et non des moindres sont ici présents pour continuer à offrir un accompagnement multiforme à notre grande famille douanière, tandis que plusieurs centaines d’autres précurseurs, hélas, sont rappelés à Dieu. Nous implorons le Tout-Puissant de les garder dans son infinie Bienveillance.



Chers doyens, disais-je, MERCI d’avoir eu la clairvoyance de créer, il y a déjà un quart de siècle, ce merveilleux outil.



Je sais, du reste, pouvoir compter sur la nouvelle équipe qui sera issue de vos délibérations du jour, pour porter haut la flamme de la mutualité et de la solidarité en Douanes, à l’image de celle qui transmet en ce jour la flamme de la solidarité.



Quant à moi, chers délégués, je puis vous assurer que la Direction générale des Douanes ne manquera pas à son devoir de prendre une part active dans toutes les actions que vous mènerez, puisqu’elles sont orientées à l’épanouissement, et donc à la productivité, du capital humain, fer de lance du dynamisme de notre administration.



C’est pourquoi, je donne instructions aux services compétents de la DGD, de travailler étroitement avec ceux de la Mutuelle, afin que, dès 2022, les mécanismes adéquats soient trouvés pour maintenir l’équilibre et la vitalité de l’institution mutualiste, notamment par l’allocation d’une subvention d’équilibre.



Je ne saurais terminer sans vous renouveler ma confiance et ma satisfaction pour votre dévouement et votre engagement, dans l’intérêt de tous les membres de la Mutuelle.











Extrait du discours du PCA sortant, le Lt-Colonel Bocar SALL



Mesdames et Messieurs,



Cette rencontre statutaire qui se veut un lieu d’échange d’informations et de régénérescence des instances devrait être annuelle. Mais comme nous le savons tous, le virus du syndrome respiratoire aigu et sévère COV 2 en a décidé autrement. La pandémie qui lui est associée a arraché à notre affection plusieurs de nôtres. En effet, depuis notre dernière AG en 2018, 185 mutualistes nous ont quittés.



Pour le repos de leur âme et de celle qui les ont précédés, j’invite l’assistance à observer une minute de recueillement et de prières.



Mesdames et Messieurs,



La crise sanitaire mondiale a eu comme corollaire une baisse généralisée de l’activité économique. Ce qui a fortement impacté les équilibres financiers de toutes les institutions de mutualité sociale et de santé. Elles ont connu une dégradation de leur taux de sinistralité. En d’autres termes, leurs ressources ont baissé alors que dans le même temps et de manière vertigineuse les dépenses de santé ont augmenté.



Nous concernant, à cette situation s’ajoute le vieillissement de la population des mutualistes qui pour la majorité est constituée de retraités.



C’est pourquoi, Monsieur le Directeur général des Douanes, je saisis cette opportunité pour renouveler la demande du C.A. relative à la mise en place d’un mécanisme d’appui pérenne de la DGD à la branche sanitaire et sociale de notre institution mutualiste. Car pour nous, non seulement la santé des agents en activité est importante mais encore celle de nos ainés l’est davantage.



Chers délégués à l’AG



Malgré la non-tenue des AG à date échue, il a fallu faire face aux attentes des mutualistes qui sont devenues nombreuses croissantes et diversifiées.



Ainsi, le conseil d’administration, sous ma Direction, en intelligence avec le secrétariat exécutif, a mis en œuvre plusieurs actions pour améliorer le quotidien des mutualistes et des leurs familles. Parmi celles -ci on peut noter :



le rétablissement du plafond de 5 000 000 pour les prêts en liquidités ;

la diversification et l’augmentation des mesures d’accompagnement d’acquisition immobilière et de véhicules ;

le changement des règles de gestion des aides aux funérailles et des secours exceptionnels, avec une accélération de la mise à disposition.

Sur un autre plan, j’évoquerai des actions qui ont permis de moderniser la MDS et à la rendre plus proche de ses adhérents. Il s’agit notamment



de la refonte de l’application de la gestion du Fonds de solidarité

de la mise en place d’une application Web to sms qui, entre autres, a permis votre élection en toute transparence, à moindre coût et dans les délais très réduits.

C’est l’occasion de vous dire mes félicitations pour votre acceptation de la noble tâche qui consiste à servir la solidarité.



Chers délégués,



Votre présence à cette AG, est tout autant une marque de confiance de vos pairs qu’un pacte à les servir. Aussi, pour aller plus loin, je vous encourage à manifester vos candidatures aux instances statutaires à mettre en place.



Le C.A. issu de notre rencontre de ce jour devra s’attacher dans les meilleurs délais à finaliser le projet de Kounoune qui reste problématique pour la mutuelle mais également à faire adopter par la prochaine AG les projets de statuts qui ébauchent la nouvelle architecture institutionnelle et juridique de la MDS. A terme, la MDS se conformera aux textes communautaires régissant la mutualité sociale et sera plus outillée pour la satisfaction des attentes de ses adhérents. Par ailleurs, la nouvelle équipe dirigeante aidera le SE à renforcer le dispositif de contrôle interne de la trésorerie de la Mutuelle.



Mesdames et Messieurs,



Nous avons travaillé en interne tout en nous ouvrant aux Mutuelles sœurs, notamment celles ici représentées, avec lesquelles, pour la plupart, nous avons porté sur les fonts baptismaux l’Union des Mutuelles de l’Economie et des Finances (UMEF) en 2018. Car l’avenir de la mutualité est dans les grands ensembles.



En ce jour 18 décembre 2021, à l’heure de boucler mon second mandat, je tiens particulièrement à remercier tous les Mutualistes pour la confiance qu’ils ont placée en ma personne ainsi qu’en toute l’équipe que j’ai eue l’honneur de diriger. Le bilan est assurément mitigé, mais je voudrais vous témoigner de la grande fierté que je ressens d’avoir été à votre service et au service de la Mutuelle des Douanes sénégalaises.