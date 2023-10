Assemblée nationale : Voici la liste des 14 présidents de commission Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2023 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

Commission des finances et du contrôle budgétaire : M. Seydou DIOUF Commission des affaires économiques : M. Mady DANFAKHA Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Mme Sokhna BA N°2 Commission du développement rural : M. Cheikh SECK Commission du développement durable et de la transition écologique : Mme Rokhaya DIOUF Commission de l’énergie et […] Commission des finances et du contrôle budgétaire : M. Seydou DIOUF Commission des affaires économiques : M. Mady DANFAKHA Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Mme Sokhna BA N°2 Commission du développement rural : M. Cheikh SECK Commission du développement durable et de la transition écologique : Mme Rokhaya DIOUF Commission de l’énergie et des ressources minérales : M. Abass FALL Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : M. Moussa DIAKHATE Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : M. Mamadou Oury Baïlo DIALLO Commission de la défense et de la sécurité : M. Nicolas NDIAYE Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs : M. Oumar SY Commission de la culture et de la communication : M. Malick FALL Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : Mme Mame Guèye DIOP Commission de comptabilité et de contrôle : Mme Amy NDIAYE Commission des délégations : M. Mohamed Ayib Salim DAFFE



Source : https://lesoleil.sn/assemblee-nationale-voici-la-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager