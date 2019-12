Assemblée nationale : Aïda Mbodj réclame l’étude d’impact du Pudc et de Promovilles

A l’Assemblée nationale, ce lundi lors du vote du Budget du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, la députée Aida Mbodj a réclamé l’étude d’impact du PUDC et des Promovilles. « En raison du processus participatif qui fonde leur légitimité, les deux documents de stratégies de réduction de la pauvreté avec leur évolution en 2012 sous forme de document de politique économique et social étaient considérés comme les uniques cadres de références en matière de formulation de politique économique pour la croissance économique pour la lutte contre la pauvreté.



A présent, le document en vigueur est le plan Sénégal émergent, je voudrais savoir si vous avez fait le bilan du Pap 1 et du Pap 2. Certes il est important de faire l’évaluation, mais il est encore plus important de faire l’étude d’impact. Si on avait fait l’étude d’impact des bourses familiales on ne serait pas là aujourd’hui à s’interroger sur les raisons des bourses sociales », a déclaré la parlementaire.



Aida Mbodj a aussi, demandé des actions du Pudc et du promovilles dans le département de Bambey.

