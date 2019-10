Assemblée nationale : Aymérou Gningue et Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly ont failli être débarqués Aymérou Gningue et Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, respectivement président du Groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar (Bby), et Liberté et Démocratie, ont failli perdre leur siège, hier, à l’Assemblée nationale.

L’Observateur rapporte, en effet, qu’Abdou était pressenti pour diriger le groupe de la majorité. Mais le président Macky Sall n’a pas suivi les députés de la mouvance présidentielle.

Idem pour Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, contesté par le Parti démocratique sénégalais (Pds), qui n’a dû son salut qu’à la volonté de Me Wade.

L'Assemblée renouvelle son bureau aujourd'hui mardi à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2019-2020.



