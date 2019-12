Assemblée nationale: Aymérou Gningue va proposer une loi interdisant les marches les vendredi et dimanche Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue veut proposer une loi interdisant les marches les vendredi et dimanche.

« Je suis en train de travailler sur une proposition de loi pour interdire les marches les jours de vendredi après-midi et les dimanches matin. Pour ainsi ne pas gêner les Sénégalais dans l’exercice de leur culte », a, en effet, déclaré Aymérou Gningue, sur la 7tv.



Rappelant ce qui s’est passé en 2012 à la Zawiya d’El Hadji Malick Sy, il s’est demandé pourquoi « ceux qui font la marche ne choisissent pas le samedi », ajoutant que « l’Etat a le droit de sécuriser les citoyens pour qu’ils puissent vaquer à leur préoccupation, et leur droit de culte ».



