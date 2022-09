Assemblée nationale/ Contre le troisième mandat: Barthélémy Dias annonce un projet de loi Le maire de la capitale est revenu sur les querelles de borne fontaines auxquelles se sont livré les députés de la 14 législature lors de la rentrée parlementaire. Barthélémy Dias s’en est pris à la presse qui a relayé les scènes de vandalisme. Barth’ promet de déposer sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, un projet de loi contre le troisième mandat dès le retour du Grand Magal de Touba et invite les populations à envahir l’Assemblée nationale le jour du vote.

« Une certaine presse travaille à manipuler l’opinion. Lorsque nous nous présentions devant les Sénégalais pour rendre public notre candidature, nous avions promis que notre présence ne souffrirait d’aucune insuffisance et c’est ce que nous allons faire les deux ans à venir», s’est-il justifié à travers les réseaux sociaux.



En plus de la presse, l’édile de la ville s’en est aussi pris à Thierno Alassane Sall (intellectuel de clavier) et à Pape Djibril Fall (opposant mannequin) sans les citer nommément. «Ces soi-disant députés de l’opposition qui s’érigent en donneurs de leçons de morale ou en mannequin sont des aigris doublés de jaloux. Vous êtes mal placés pour donner des leçons», a lancé Diaz-fils.



Déterminé à assumer pleinement son rôle d’opposant, il promet de déposer sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, un projet de loi contre le troisième mandat dès le retour du Grand Magal de Touba et invite les populations à envahir l’Assemblée nationale le jour du vote.







