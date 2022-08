Assemblée nationale / Décret présidentiel : La nouvelle législature installée ce 12 septembre 2022 (Document)

Le président de la République, Macky Sall, à travers le Décret n°2022-1554 du 24 août 2022, annonce la date de l’installation des députés de la nouvelle législature qui prendra en charge les préoccupations des populations durant la mandature 2022-2027.



C’était, en effet, la date fatidique qu'attendaient tous les acteurs politiques et au-delà même, les observateurs et citoyens préoccupés par cette la prise de fonction des députés nouvellement élus et qui composeront cette assemblée à la configuration inédite dans l’histoire politique du Sénégal.



À rappeler qu’à la suite de la mise en place du bureau, s’en suivra la mise en place du nouveau gouvernement tant attendu.